Владислав Третьяк: НХЛ может изменить свое решение относительно поездки на Олимпиаду

Трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможность участия НХЛ в Олимпийских играх-2022.

«НХЛ хочет поехать в Пекин. Для ее начальников бизнес на первом месте, поэтому их интересует Китай. Уже достигнуты договоренности по многим вопросам, потому что для МОК очень важно, чтобы на Играх были лучшие спортсмены мира. Тем более, что крупнейшие спонсоры и значительная часть аудитории турнира сосредоточены в Северной Америке. Оттуда будет пристально следить за матчами с участием звезд НХЛ.

НХЛ может отказаться от поездки на другой конец света за неделю до открытия Олимпийских игр. Даже наличие договоренностей ничего не гарантирует, если пандемия снова разразится в Китае. Сейчас там мало людей, инфицированных коронавирусом, но никто не знает, что будет завтра или зимой.

ИИХФ установила срок для принятия решения - конец августа. Я думаю, что НХЛ не ответит в этот срок и скажет, что дождется самого конца. Она сделает это, как только сочтет нужным.

Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая - Пекине.