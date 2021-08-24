Китай хочет натурализовать хоккеистов «Кунльлуня»

Генеральный менеджер клуба КХЛ «Куньлунь Рер Стар» Николай Феоктистов рассказал, что Федерация хоккея Китая может натурализовать хоккеистов команды.

«Есть правила IIHF - хоккеист, чтобы поменять гражданство, должен выступать в клубе под федерацией данной страны 16 месяцев, на протяжении пяти лет «Куньлунь Ред Стар» этим занимался. Мы старались через свой клуб провести как можно больше ребят, которые могли бы выступать за сборную, но в этом сезоне уже не сможем привлекать новичков, так как у них не будет 16 месяцев, поиски закончены», - приводит слова Феоктистова ТАСС.

Добавим, что за китайскую команду заявлен в том числе российский вратарь Александр Лазушкин.

Напомним, что грядущие зимние Олимпийские игры пройду Пекина, а соответственно в хоккейном турнире будет участвовать и сборная Китая, которая на данный момент находится в группе А второго мирового дивизиона.