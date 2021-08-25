Сборная России потерпела разгромное поражение от США на женском чемпионате мира

Женская сборная России потерпела крупное поражение от команды США в матче группового этапа чемпионата мира.
Встреча в Канаде завершилась со счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) в пользу американок.
В составе сборной США шайбы забрасывали Бритта Керл (12-я минута), Хилари Найт (24), Ли Стеклин (38), Келли Паннек (43), Эбби Мерфи (47) и Джесси Компер (48).
Отметим, что российская команда нанесла по воротам США 11 бросков. Соперницы угрожали нашим воротам 55 раз.
Таким образом, сборная России занимает третье место в турнирной таблице, набрав три очка. 25 августа наша команда проведет свой заключительный матч на групповой стадии против Финляндии.