Тренер российских хоккеисток: «США просто были быстрее нас»

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико дал комментарий после поражение от США (0:6) на чемпионате мира в Калгари.

«Американки просто были быстрее нас. Мы получили много удалений и не придерживались изначального плана на игру. Дело не только в Хилари Найт. Любая хоккеистка сборной США - это очень опытный игрок высшего уровня. Каждый игрок в их команде представляет реальную угрозу для ворот», - приводит слова Бобарико официальный сайт IIHF.

В составе сборной США шайбы забрасывали Бритта Керл, Хилари Найт, Ли Стеклин, Келли Паннек, Эбби Мерфи и Джесси Компер.

Отметим, что российская команда нанесла по воротам США 11 бросков. Соперницы угрожали нашим воротам 55 раз.

Таким образом, сборная России занимает третье место в турнирной таблице, набрав три очка. 25 августа наша команда проведет свой заключительный матч на групповой стадии против Финляндии.