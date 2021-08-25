Президент КХЛ Морозов заявил, что лимит на легионеров пока не будет отменен

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, рассматривается ли отмена лимита на легионеров.

«Вопрос о полной отмене лимита на легионеров поднимается. Клубы задают опоросы. У нас нет таких легионеров, которые бы сидели, забирали деньги и не показывали результаты. Мы считаем, что на данный момент у нас сбалансированное количество легионеров», - приводит слова Морозова Sport24.

Напомним, что в матчах КХЛ за российскую команду могут играть не более пяти иностранных хоккеистов.

Добавим, Морозов возглавляет Континентальную хоккейную лигу с 2015 года. Ранее он на протяжении пяти лет был управляющим директором Молодежной хоккейной лиги.