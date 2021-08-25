Президент КХЛ Морозов: Странно, что на концерты пускают по три тысячи человек, а на наши матчи - 500

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о непоследовательности московских властей, касающейся разрешенной заполняемости трибун на матчах лиги.

«Конечно, меня удивляет непоследовательность московский властей. Мы отправили письмо с просьбой помочь и принять правильное решение. Есть примеры ночных клубов, концертов, где люди набиваются и по 3 тысячи», - приводит слова Морозова Sport24.

Напомним, что разрешенная вместимость арен в Москве составляет 500 человек без ПЦР-тестов и 1000 - с QR-кодами.

Ранее Алексей заявил, что отмена лимита в КХЛ пока не планируется.

Добавим, Морозов возглавляет Континентальную хоккейную лигу с 2015 года. Ранее он на протяжении пяти лет был управляющим директором Молодежной хоккейной лиги.