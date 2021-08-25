Ковальчук получил предложение из НХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прояснил ясность по будущему бывшего партнера по сборной России Ильи Ковальчука.

До этого ходили слухи, что форвард может закончить карьеру.

«Он сказал мне, что у него есть предложения в НХЛ. Он смотрит, ищет команды, человек взрослый, все знает, понимает, ему советы не нужны. Рассматривает предложения из НХЛ, но и посматривает в сторону России на всякий случай», - приводит слова Морозова ТАСС.

Напомним, что Ковальчук с декабря прошлого года до конца сезона выступал в КХЛ. В регулярном чемпионате он сыграл за «Авангард» 16 матчей, набрав 17 очков (5+12), а также провел 24 игры в Кубка Гагарина, забросив четыре шайбы и сделав пять результативных передач.

Омский клуб в финале плей-офф одолел ЦСКА в шести матчах (4-2) и впервые завоевал титул чемпиона КХЛ.