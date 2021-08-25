Быков уверен, что у Ковальчука есть желание продолжать карьеру

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал слухи о возможнойм завершении карьеры нападающего Ильи Ковальчука.

«Он сейчас находится в таком возрасте, что у него все на максимуме, он может спокойно играть еще несколько лет. Ведь то, как он профессионально относится к своей персональной подготовке, как ведет свой образ жизни, по мне — это отличный пример для молодежи. Чувствуется, что его желание играть никуда не исчезло. Виден и аппетит к борьбе, к победам, видно желание добиваться результата, преодолевать себя. Я думаю, что это все слухи и он будет продолжать играть», - цитирует специалиста Legalbet.

Напомним, что в минувшем Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков заявил, что 38-летний хоккеист раздумывает над завершением карьеры.