Нападающий «Спартака» Квартальнов получил травму и был отправлен в больницу

Форвард московского «Спартака» Данила Квартальнов получил травму в первом матче Кубка мэра Москвы, в котором красно-белые играли против подольского «Витязя» (2:1).
«У Данилы немного разбита роговица, попало клюшкой. Его отвезут в больницу, проверят насколько все серьезно», - приводит слова главного тренера «Спартака» Бориса Миронова ТАСС.
Добавим, что Квартальнов пополнил состав московского клуба в мае этого года.
В прошлом сезоне форвард провел 34 матча за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав три (0+3) очка.
Ранее хоккеист выступал за «Витязь», СКА и ЦСКА.