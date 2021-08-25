Вячеслав Быков: Верю, что Федоров будет таким же первоклассным тренером, каким был хоккеистом

Бывший тренер московского ЦСКА Вячеслав Быков высказался относительно назначения Сергея Федорова на пост наставника армейского клуба.

«Безусловно, это назначение было неожиданным, так как Никитин вроде показывал неплохую работу в клубе, но это уже руководство принимает решение, поэтому и произошли такие перемены. Я разговаривал с Сергеем, поздравил его и верю, что он будет таким же первоклассным тренером, каким был в прошлом хоккеистом и менеджером. У него есть всё, чтобы быть хорошим тренером, наставником. Помимо хоккейного опыта его человеческие качества дают основания предполагать и надеяться на это», - приводит Legalbet слова специалиста.

Напомним, что Федоров сменил на посту главного тренера Игоря Никитина, под руководством которого ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в 2019 году.

Добавим, что ранее Сергей занимал должность генерального менеджера армейцев и был членом наблюдательного совета московского клуба.