«Авангард» переиграл «Северсталь» на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге

«Авангард» обыграл череповецкую «Северсталь» на предсезонном турнире имени Н. Г. Пучкова.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой «ястребов» со счетом 6:4 (0:1, 4:2, 2:1).

В составе «Авангарда» дубль оформил Алексей Емелин, по шайбе забросили Максим Гончаров, Арсений Грицюк и Богдан Денисевич. У череповчан дважды отличился Давид Думбадзе. Также шайбы забрасывали Роберт Рооба и Михаил Тихонов.

Добавим, что позже состоится матч между СКА и нижегородским «Торпедо». Начало в 19:30 по московскому времени.