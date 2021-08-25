Жафяров не уехал в НХЛ и подписал новый контракт с «Торпедо»

Нападающий Дамир Жафяров подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо».
Как сообщает официальный сайт «автозаводцев», новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Дамир Жафяров остается в «Торпедо»! 🔥— ХК Торпедо (@torpedonn) August 25, 2021
Рекордсмен клуба по очкам за сезон подписал контракт с нашей командой сроком на один сезон! 🤝 pic.twitter.com/lsGFHxK0fQ
Ранее в СМИ сообщалось, что Жафяров хочет продолжить карьеру в НХЛ. Назывались два клуба, куда мог перейти форвард: «Чикаго» и «Детройт». Дамир не собирался рассматривать предложение от российских команд.