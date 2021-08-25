Кудашов рассказал о серьезности травмы Войнова, полученной в матче «Динамо» - ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру своих подопечных в матче на Кубок мэра с ЦСКА (3:2).

«Равная игра была, в нужный момент забили голы. Хорошо сработали в большинстве и меньшинстве, самоотдача была хорошая. Это предсезонка, каждый преследует свои задачи, у нас еще есть время подготовиться к сезону. Что со Славой Войновым? Пока непонятно», - цитирует наставника ТАСС.

Отметим, что Войнов стал автором победной шайбы на 44-й минуте встречи, а затем покинул лед и скамейку запасных бело-голубых.

Добавим, что 3 сентября в первом матче нового сезона КХЛ московское «Динамо» примет одноименную команду из Минска.