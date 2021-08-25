Сборная России уступила команде Финляндии в матче женского чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.
Встреча в канадском Калгари завершилась со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу наших соперниц.
В составе сборной Финляндии две шайбы забросила Петра Ниеминен (13-я и 45-я минуты). По голу в свой актив записали Сусанна Тапани (9) и Енниина Нюлунд (16).
Таким образом, российская команда заняла четвертое место в группе А, набрав три очка.
В четвертьфинале подопечные Евгения Бобарико сыграют со Швейцарией, которая стала пятой (0 очков). Матч состоится 28 августа.