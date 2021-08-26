Тренер «Торпедо» Немировски: Подписание нового контракта с Жафяровым – очень важный шаг для нас

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски остался доволен подписанием нового контракта с форвардом команды Дамиром Жафяровым.

Напомним, что соглашение между нижегородским клубом и 27-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что игрок хотел продолжить свою карьеру в НХЛ, однако ему не удалось договориться ни с одним клубом лиги.

– Это очень важный шаг для нас. Он был большой частью нашей команды в прошлом году и стал третьим бомбардиром всей лиги. Игрока такого уровня сейчас на рынке хоккеистов не найдешь, поэтому рады, что он с нами. Также хорошо, что весь коллектив его знает, значит в новом сезоне возможен прогресс как игрока, так и всей команды, – цитирует Немировски клубная пресс-служба автозаводцев.

Жафяров выступает за «Торпедо» с 2018 года. В общей сложности он провел за команду 187 матчей, забросил 52 шайбы и отдал 84 ассиста. Также в своей карьере хоккеист защищал цвета ЦСКА, «Сибири», новокузнецкого «Металлурга» и «Адмирала».

2 сентября подопечные Немировски сыграют дома с «Витязем» в рамках стартовой встречи нового сезона КХЛ.