Экс-форвард ЦСКА Кемпе подписал контракт с минским «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» из Минска сообщил о том, нападающий Марио Кемпе стал игроком белорусской команды.

По информации источника, контракт между 32-летним шведом и минским клубом рассчитан на один сезон.

Отметим, что ранее Кемпе защищал цвета ЦСКА и «Витязя». Всего в КХЛ он провел 228 матчей, забросил 56 шайб и сделал 71 ассист. В НХЛ шведский хоккеист выступал за «Аризону Койотис».

3 сентября минское «Динамо» встретится с одноклубниками из Москвы в стартовом матче нового сезона КХЛ.