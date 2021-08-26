Данис Зарипов: Сезон-2021/22 станет последним в моей карьере

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов заявил о том, что завершит свою игровую карьеру по окончании сезона-2021/22.

Ранее казанский клуб объявил о продлении контракта с 40-летним хоккеистом на сезон.

– Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон, – цитирует Зарипова пресс-служба казанцев.

Добавим, что Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Он трижды выигрывал трофей с «Ак Барсом» и два раза с магнитогорским «Металлургом».

В составе клуба из Татарстана нападающий отыграл 887 матчей, забросил 288 шайб и сделал 345 ассистов.