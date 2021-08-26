Воробьев назвал Лайпсика хоккеистом с нестандартным мышлением

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев высказался о новичке клуба Брендане Лайпсике.

«Я еще в прошлом году разговаривал о нем с ребятами из «Вашингтона». И услышал от них интересную фразу: «да он советский игрок!». И правда, в этом что-то есть. Он быстрый, юркий, читает игру очень хорошо, мышление нестандартное. Интересный парень», - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что ЦСКА обменял Лайпсика на шведского форварда Лиаса Андерссона.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний канадец провел 42 матча, в которых набрал 24 очка (11+13).