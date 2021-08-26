Агент Жафярова: У нас были контрактные предложения от клубов НХЛ, но Дамир просто устал ждать

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Торпедо» Дамира Жафярова, прокомментировал подписание нового контракта между его клиентом и нижегородской командой.

Напомним, что соглашение 27-летнего хоккеиста с автозаводцами рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что игрок хотел продолжить свою карьеру в НХЛ, однако ему не удалось договориться ни с одним клубом лиги.

– У нас были контрактные предложения от клубов НХЛ. Но нас просили еще подождать. Там ничего не двигалось, и в какой-то момент Дамир просто уже устал ждать. А ехать туда просто так, без гарантий того, что тебе дадут шанс, нет никакого смысла. Все взвесив, приняли такое решение. Что касается «Торпедо», то клуб был с ним на связи и всегда поддерживал. Так что тут все быстро произошло, – цитирует агента Sport24.

Жафяров пополнил состав команды из Нижнего Новгорода в 2018 году. В общей сложности он провел за команду 187 матчей, забросил 52 шайбы и отдал 84 ассиста. Также в своей карьере хоккеист защищал цвета ЦСКА, «Сибири», новокузнецкого «Металлурга» и «Адмирала».