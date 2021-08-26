Воробьев считает, что российские тренеры не востребованы в НХЛ из-за незнания языка

Илья Воробьев высказал свое мнение о том, по какой причине российские тренеры не востребованы в НХЛ.

«Язык. Это на первом плане. Я сначала, когда сам помогал Морису и Кинэну, не понимал сколько деталей может теряться при переводе. Но став главным тренером, начал обращать внимание на то, что обрезанная фраза или измененная интонация стоит многого», - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Напомним, что Воробьев был ассистентом Кинэна за все время его пребывания в «Металлурге», с 2013 по 2015 год, занимая должность старшего тренера.

Добавим, что российский специалист до возвращения в магнитогорский клуб возглавлял СКА и сборную России (2018-2019).