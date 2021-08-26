Скончался двукратный олимпийский чемпион Александр Шадрин

На 74-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, а также пятикратный чемпион мира Владимир Шадрин.

О кончине бывшего спортсмена сообщил «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу московского «Спартака».

Отмечается, что перед матчем Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар» пройдет минута молчания в память о легендарном хоккеисте.

Напомним, Шадрин выигрывал Олимпиаду в составе сборной СССР в 1972 и 1976 годах. За «Спартак» он играл в период с 1965 по 1979 годы и трижды становился победителем союзного чемпионата.

После завершения карьеры игрока Шадрин был главным тренером красно-белых (1984), а также возглавлял юношескую сборную России (1992-1997).