Сборная Белоруссии проиграла команде Польши в квалификационном турнире ОИ-2022

Мужская сборная Белоруссии по хоккею проиграла команде Польши в квалификации зимних Олимпийских игр в Пекине.

Встреча группы D, которая проходила в Словакии, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу поляков.

Автором единственной шайбы стал Флип Комороский. Нападающий отличился на 55-й минуте матча.

Добавим, что за единственную путевку на ОИ-2022 от группу D также ведут борьбу сборные Словакии и Австрии.

27 августа команда Польши сыграет с хозяевами льда. Белоруссия в этот же день сразится со сборной Австрии.