Андрей Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной»

Российский форвард Андрей Свечников подписал новое соглашение с «Каролиной».

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт с 21-летним хоккеистом рассчитан на восемь лет, а его зарплата составит 7,75 миллионов долларов за сезон (общая сумма – 62 млн).

«Мы очень рады достичь долгосрочного соглашения с Андреем. Свечников является одной из самых ярких восходящих звезд в хоккее и играет ключевую роль в нашей команде», – заявил президент «Каролины» Дон Уодделл.

Добавим, что за три сезона в »Харрикейнз» воспитанник алтайской школы хоккея провел 205 матчей и набрал 140 (59+81) очков.