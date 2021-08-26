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26 августа 19:02
автор: Александр Поволоцкий

Андрей Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной»

Россиянин был выбран на драфте НХЛ под общим вторым номером. Это случилось в 2018 году.

Российский форвард Андрей Свечников подписал новое соглашение с «Каролиной».

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт с 21-летним хоккеистом рассчитан на восемь лет, а его зарплата составит 7,75 миллионов долларов за сезон (общая сумма – 62 млн).

«Мы очень рады достичь долгосрочного соглашения с Андреем. Свечников является одной из самых ярких восходящих звезд в хоккее и играет ключевую роль в нашей команде», – заявил президент «Каролины» Дон Уодделл.

Добавим, что за три сезона в »Харрикейнз» воспитанник алтайской школы хоккея провел 205 матчей и набрал 140 (59+81) очков.

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Публикация от Carolina Hurricanes (@canes)

источник: ХК «Каролина Харрикейнз»
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