«Спартак» подписал двухлетний контракт с Локтионовым

Обладатель Кубка Стэнли 2012 года в составе «Лос-Анджелеса» Андрей Локтионов подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком».

«Сегодня Локтионов подписал со «Спартаком» контракт на два года», - цитирует ТАСС спортивного директора красно-белых Романа Беляева.

В минувшем сезоне Локтионов провел за ЦСКА 35 матчей, в которых набрал 16 (3+13) очков. В мае нападающий был обменян в «Амур». В СМИ сообщалось, что Андрей отказывается играть за хабаровский клуб.

Ранее стало известно, что »Амур» получил за Локтионова денежную компенсацию и форварда Кирилла Слепца.

Добавим, что новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.