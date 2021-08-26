«Авангард» обыграл «Сочи» на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге

Омский «Авангард» победил «Сочи» в игре предсезонного хоккейного турнира имени Николая Пучкова.

Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу «ястребов».

В составе »Авангард» отличились защитник Оливер Каски (32-я минута) и форвард Ярослав Косов (49). Автором единственной шайбы «Сочи» стал нападающий Кирилл Пилипенко (49).

После трех матчей «Авангард» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице турнира, а «леопарды» после двух игр расположились на последней строчке, не имея очков в активе.

28 августа омский клуб сыграет со СКА. «Сочи» в этот же день встретится с «Северсталью».