Тарасенко могут обменять в «Каролину» или «Рейнджерс»

«Сент-Луис» ищет варианты по поводу обмена российского форварда Владимира Тарасенко.

Как сообщает The Athletic, 29-летний хоккеист может продолжить карьеру в «Каролине», «Рейнджерсе» или «Айлендерсе». Отмечается, что «блюзмены» не собирается удерживать у себя часть заработной платы Тарасенко. Этот факт пока не позволяет прийти к соглашению с другими клубами.

Напомним, что Владимир выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. Тарасенко вместе с «блюзменами» стал обладателем Кубка Стэнли-2019. Действующий контракт россиянина с зарплатой 7,5 миллиона долларов рассчитан до лета 2023 года.

Добавим, что в минувшем сезон Тарасенко провел 28 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «-15».