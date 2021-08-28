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28 августа 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Тарасенко могут обменять в «Каролину» или «Рейнджерс»

У россиянина осталось два года по действующему контракту с «блюзменами».

«Сент-Луис» ищет варианты по поводу обмена российского форварда Владимира Тарасенко.

Как сообщает The Athletic, 29-летний хоккеист может продолжить карьеру в «Каролине», «Рейнджерсе» или «Айлендерсе». Отмечается, что «блюзмены» не собирается удерживать у себя часть заработной платы Тарасенко. Этот факт пока не позволяет прийти к соглашению с другими клубами.

Напомним, что Владимир выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. Тарасенко вместе с «блюзменами» стал обладателем Кубка Стэнли-2019. Действующий контракт россиянина с зарплатой 7,5 миллиона долларов рассчитан до лета 2023 года.

Добавим, что в минувшем сезон Тарасенко провел 28 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «-15».

источник: The Athletic
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