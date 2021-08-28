Сборная России проиграла в овертайме команде Швейцарии и вылетела с женского чемпионата мира

В матче четвертьфинала женского чемпионата мира по хоккею сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 2:3 (ОТ).

Уже на 2-й минуте Елизавета Роднова открыла счет. Вторая шайба россиянок в активе Илоны Марковой. Швейцарки смогли отыграться благодаря точным броскам Эвелины Разелли и Фоби Штенц.

Победу соперницам команды Евгения Бобарику принесла шайба Лауры Циммерман в овертайме (66).

Таким образом, российская команда вылетела из турнира в Канаде, швейцарки пробились в полуфинал.