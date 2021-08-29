Женская сборная Финляндии вышла в полуфинал ЧМ-21

В ночь на 29 августа (мск) состоялся четвертьфинальный матч женского чемпионата мира - 2021 Финляндия - Чехия. Встреча завершилась победой финских хоккеистов со счетом 1:0.
Единственный гол забила Санни Ванханен.
В полуфинале финнки сыграют против США, а Канада сыграет со Швейцарией. Оба матча состоятся 30 августа.
Проигравшие в четвертьфинале, включая сборную России, разыграют плей-офф за пятое место. Команда, занявшая пятое место, сыграет в группе А следующего чемпионата мира и гарантированно выйдет в плей-офф турнира.
источник: «Советский спорт»