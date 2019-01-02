Зинэтула Билялетдинов стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Хоккей 02 января 2019 17:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Наставник «Ак Барса» удостоен награды за свой вклад в развитие физкультуры и спорта.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Специалист удостоен награды «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта», а также за «многолетнюю добросовестную работу».

Ранее один из самых авторитетных российских хоккейных тренеров еще в роли защитника столичного «Динамо» и сборной СССР был награжден двумя орденами «Знак Почета» (1978, 1981) и орденом Дружбы народов (1984). Орден Почета (2011) он заслужил уже в роли тренера «Ак Барса».

Завоевав вместе с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина, Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок, Билялетдинов был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2009). В 2018-м он удостоен медали этого ордена.