За двумя зайцами, или у семи нянек

К величайшему огорчению российских всадников, тренеров, знатоков и любителей конного спорта, Международная федерация конного спорта (FEI) запретила россиянам выступать на международных соревнованиях, о чём сообщалось, в частности, на сайте Федерации конного спорта России . Запрет вступил в силу 6 марта 2022 года и действует до сих пор. Попытки ФКСР этот запрет оспорить и отменить пока не дали результата.

Тем не менее, участие в международных соревнованиях – важная составляющая жизни спортсмена. Поэтому радует, что есть отдельные энтузиасты и целые организации, занимающиеся подготовкой и проведением международных состязаний, в которых могут участвовать российские и белорусские спортсмены. Судя по новостям ФКСР и «Интерфакса», нынешней осенью с большим успехом прошёл Кубок мира Евразийской лиги по конному спорту. Два спортсмена получили право участвовать в Кубке мира в Лейпциге. В будущем 2023-м году планируется организовать Евразийские игры, на которых можно будет проводить отбор спортсменов на летнюю Олимпиаду. Это внушает некоторую надежду на дальнейшее развитие и популяризацию конного спорта в нашей стране.

Фото из соцсетей

Однако в связи с прошлогодними Евразийскими играми вспоминается не слишком приятная история, в которой фигурировали положительная допинг-проба одной из лошадей и лишение наград российской молодёжной сборной по выездке. Нужно заметить, что история эта осталась практически без последствий (если не считать таковыми лишение наград), разве что старшему тренеру молодёжного состава сборной Соболевой Ольге Олеговне было объявлено официальное предостережение в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», хотя Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве пока не усмотрело в действиях Соболевой О. О. признаков преступления.

Вероятно, старшему тренеру сборной просто недосуг заниматься такими мелочами, как соблюдение антидопингового законодательства во вверенной команде? И немудрено, ведь Ольга Олеговна, помимо должности старшего тренера в молодёжной сборной команде России по выездке ещё занимает должности тренера в двух других государственных учреждениях – Федеральном государственном бюджетом учреждении высшего образования «Московская государственная академия физической культуры» и в Государственном бюджетном учреждении «СШ «Битца» Москомспорта. Вероятно, не к лицу таким занятым людям, как Ольга Олеговна, обращать внимание на то, соблюдают ли подопечные антидопинговое законодательство.

Фото из соцсетей

Но лошади-то в этом не виноваты! Похоже, что для защиты их прав и здоровья нужно привлекать общественные организации, например, Центр защиты прав животных «Вита» , а то и ILPH – Международную Лигу защиты лошадей.

Памятуя о том, что в нынешних непростых условиях не так уж много возможностей для участия в международных соревнованиях и отбора на Олимпийские игры, хотелось бы надеяться, что на грядущих Евразийских играх о соблюдении антидопингового законодательства, в особенности пункта Г главы VI «Правил вида спорта «Конный спорт», будут заботиться все – и конюхи, и ветеринарные врачи, и спортсмены, и тренеры… даже самые старшие!