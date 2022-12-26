Сборы проходили в КСК «Виват, Россия!» с 29 ноября по 3 декабря 2022 года. Новость очень приятная, в интернете есть видео с положительными, даже хвалебными отзывами об этих сборах от спортсменов и тренеров. Тут бы порадоваться за судьбу каждого юного всадника в отдельности и отечественной выездки в целом, но есть нюансы.

Как видно из отчёта на сайте ФКСР, в сборах приняли участие более 30 молодых спортсменов, а заявлено, по имеющейся информации, было 47 спортсменов. По той же информации, участников сборов было ровно 30, а не более. Нужно заметить, что на проведение учебно-тренировочных сборов выделялись денежные средства, и бюджетных денег на проведение данных конкретных сборов было выделено, вероятно, в расчёте на 47 человек, а не на 30. О том, вернулась ли разница в бюджет, нам ничего не известно.

Зато известно, кто отвечал за разработку планов УТС и распределение бюджета. На официальном сайте ФКСР опубликован протокол онлайн-заседания комитета по выездке от 04 июня 2022 года, где, в частности, содержится следующая информация: «По третьему и четвертому вопросу повестки дня: «Распределение бюджетных средств выделенных на дисциплину выездка» и «Учебно-тренировочные сборы». Выслушали Салова Р., который доложил, что из выделенных средств на дисциплину выездка 74,5 тыс. долларов и 6 миллионов рублей, истрачено только на проведение УТС в начале года 370 тыс. рублей.

Принято решение: поручить Соболевой О.О. разработать план проведения УТС и распределения бюджета на выезды сборной команды России». Найти в открытых источниках информацию о выполнении разработанных планов и отчёт о том, на что и как именно были потрачены бюджетные средства, не удалось. Возможно, у Ольги Олеговны, раз уж она назначена ответственной за распределение бюджета, можно получить ответ, где оказались деньги, предназначенные для участия в сборах семнадцати отсутствовавших спортсменов (ред. не дозвонилась по указанным номер на сайте ФКСР)? Хочется надеяться, что эти средства потрачены с пользой для отечественной выездки.

Нельзя сказать, что конный спорт в нашей стране финансируется чересчур щедро. Бывали случаи, когда члены олимпийской сборной выступали в дырявых сапогах, когда транспортировку лошадей к месту соревнований всадникам приходилось оплачивать из собственного кармана…Тем приятнее слышать и читать об успешных учебно-тренировочных сборах. И тем сильнее хочется ясности и прозрачности в вопросах расходования бюджетных средств на учебные сборы, на организацию соревнований, на прекрасный и захватывающе интересный конный спорт.