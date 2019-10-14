Красота, эстетика и спортивная драма на Финале Кубка ГЕФЕСТ-2019

Отборочные этапы этого турнира стартовали еще в апреле, а уже к середине осени их количество выросло до 50. Соревнования прошли в 30 регионах России, а общее количество участников составило более 1500. Но за главный приз выпало побороться только трем десяткам из них.

Именно 30 лучших вышли на старт первого маршрута Финала Кубка ГЕФЕСТ-2019 в пятницу 11 октября. Сразу 11 спортивных пар приняли участие в турнире уже во второй раз. Игорь Савельев, Дарья Кукушкина, Варвара Ноготкова, Лола Пулатова, Артем Иншаков, Дария Щербатых, Валентина Потапов, Диана Толкацкая, Людмила Куликова и Елизавета Дриго уже стартовали во втором сезоне Кубка ГЕФЕСТ год назад. Кстати, победительницей того розыгрыша стала Анастасия Бархатова. Она также принимает участие в турнире в этом году.

Первое золото завоевал КМС Игорь Савельев в двухфазном маршруте с высотой препятствий до 110 см. В этом сезоне спортсмен сменил лошадь. Но для нового партнера Игорья – каракового полукровного мерина Бристоля Кубок ГЕФЕСТ – родной дом. В прошлом году он выступал в трехдневном марафоне под седлом Анастасии Погоновой.

Немного не повезло обладательнице 2 разряда Анастасии Новиковой из Оренбургской области. Девушка и ее жеребец орловской рысистой породы по имени Каскад проиграли лидеру 44 секунды. Ну а третье место досталось представительнице Ленинградской области Дарье Кукушкиной. Всего с первым маршрутом справились 16 спортивных пар из 30.

Но уже второй маршрут с высотой препятствий до 115 см отсеял сразу целую группу спортсменов. В турнирной таблице спустились вниз и Кирилл Муравейник и его Калиф, и Анастасия Новикова с Каскадом, и Варвара Ноготкова и Литл Бади. Мало того, сразу три спортивные пары вообще выбыли из борьбы за золото турнира: Дарья Кукушкина, Мария Надеева и Дария Щербатых.

А ведь борьба шла не только за золотые медали, но и за многие другие щедрые призы, которые стали уже доброй традицией турниров в Maxima Park. Самый желанный приз для участников – квартира. Именно этот удивительный подарок уже третий год предоставляет спортсменам группа компаний ГЕФЕСТ – один из ведущих застройщиков Подмосковья.

Когда на кону стоят такие призы, то финальная часть марафона просто обязана стать максимально интригующей. Так и вышло! На боевом поле разыгрывалась одна спортивная драма за другой. Анастасия Бархатова задала высокий темп своим оппонентам – 54,94 секунды при чистом прохождении маршрута. В ответ, Людмила Куликова и ее Лирс смогли улучшить время лидера на секунду! Это при том, что сами имели штрафные очки и повал на финальном маршруте.

Это ободрило преследователей – серьезные шансы на успех оставались у Дмитрия Ежова, Евгения Шарунова, Артема Иншакова и Игоря Савельева. Победитель первого маршрута абсолютного первенства кандидат в мастера спорта Игорь Савельев с первых темпов галопа постарался захватить лидера. Он выбрал короткий путь через альтернативную связку 7-8, но на 10 препятствии его триумфальное шествие было прервано – оксер шириной 140 см оказался неожиданной задачей для полукровного мерина Бристоля – повал, а затем – и еще один – лишили пару надежды на победу.

Последний шанс потеснить Анастасию Бархатову с пьедестала был у молодого всадника Артема Иншакова. Ему удалось справиться со всеми хитрыми препятствиями, созданными руками курс-дизайнера Владимира Платова. Штрафных очков не было, время - довольно хорошее, перспективы занять первое место – реальные. Но кобыла по кличке Гарантия внезапно остановилась! Это было фиаско! Анастасия Бархатова облегченно выдохнула. Девушка второй год подряд празднует победу в Кубке ГЕФЕСТ по конкуру.