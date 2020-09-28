«Трасса идеальная, условия отличные»

В минувшие выходные в конноспортивном комплексе «Отрада» прошли международные и всероссийские соревнования по дистанционным пробегам «Отрада Endurance Cup 2020».
ВАЖНО НЕ НАПУГАТЬ ЛОШАДЕЙ
Комплекс расположен в живописном лесу неподалеку от Красногорска. От станции метро Пятницкое шоссе до комплекса 10 минут езды на автомобиле. Группу журналистов около метро встретил микроавтобус, любезно предоставленный организаторами соревнований.
Красивый лес, яркое солнце - сама природа благоволила к участникам. Но для начала - инструкции от главного арбитра Ксении Большаковой.
- Господа журналисты, просьба вести себя аккуратно, - говорит Большакова. - Вот за эту веревочку не заходить - лошади пугаются, у них поднимается пульс.
Главный судья объяснила, что любые резкие движения могут испугать лошадь, что отразится на ее сердцебиении.
Здесь необходимо небольшое пояснение. Подобные соревнования называются пробеги, не забеги, не скачки. И соревнуются всадники, а не наездники или жокеи.
ПУЛЬС ЛОШАДИ - НЕ ВЫШЕ 64 УДАРОВ
В субботу спортсмены соревновались на дистанциях 100 и 120 км. Подобные сверхдлинные дистанции разбиваются на отрезки. Дистанция 120 км делится на отрезки 30-30-20-20-20 км, всего 5 этапов. На 100-километровой дистанции 4 этапа: 30-30-20-20 км.
После каждого этапа лошадь охлаждают, поливая ее ведрами с водой. Это делается для того, чтобы сбить пульс. Обливание водой, это, как пит-стоп в «Формуле-1».
Ветеринар из бригады спортсмена во время этой процедуры сам замеряет пульс, когда все убеждаются, что пульс не превышает 64 удара в минуту, лошадь отправляют в ветеринарную зону. Кстати, в спокойном состоянии пульс лошадок составляет 28 ударов.
Ветеринар измеряет пульс, осматривает лошадь на предмет повреждений. Если пульс в норме, всадник может продолжать соревнования. Если пульс превышает 64 удара, лошадь возвращается всаднику. Опять идут в ход ведра с холодной водой (бочки стоят сразу за финишными воротами), после чего следует вторая попытка. Если все нормально - ветеринар дает разрешение и всадник отправляется на очередной этап. Если пульс выше 64-х ударов - лошадь снимается с соревнований. Процедура приведения лошади в порядок ограничена по времени - на все 15 минут. Не уложились - всаднику говорят: «Спасибо, до свидания!»
А тем временем, завершилась гонка на 100 километров, победил Ахмет Махов, второй финишировала Надежда Егорова.
Лошадей опять охлаждают ведрами с холодной водой. Необходимо пройти заключительный «техконтроль». Лошадки в последний раз отправляются на ветконтроль. В этот раз на процедуру отводится 20 минут. Вердикт ветеринаров и главного судьи: с лошадками все нормально - Махов победитель, Егорова вторая.
«АХМЕТ – БРАТ БИЛЯЛА»
Президент комплекса «Отрада» Николай Гоголь давно занимается верховой ездой. Но два года назад решил попробовать себя в дистанционных пробегах.
В активе директора комплекса есть дистанция в 40 км, в субботу он впервые одолел 120 километров. После финиша журналисты пообщались с руководителем комплекса.
- Более шести камер на трассе, идет онлайн-трансляция в ютьюб и на клубных медиа, - говорит Николай Гоголь. - Это даст толчок популяризации дистанционных побегов в России. А что касается моего выступления, скажу так – здесь нужно лошадинное здоровье.
А тем временем, пришла очередь отвечать на вопросы журналистов Ахмета Билялова.
- Трасса идеальная, хорошо размеченная, условия отличные, - говорит Ахмет. - Спасибо организаторам. С Надеждой Егоровой мы выступаем за одну команду – «Фемели хорс». Только базируемся в разных местах - я у себя в Кабардино-Балкарии, Надя у себя - в Ставропольском крае.
- Кем вам приходится знаменитый борец Билял Махов?
- Троюродным братом.
Кстати, Махов многократный чемпион России, не раз побеждал на международных соревнованиях.
Исполнительный директор Федерации конного спорта России Максим КРЕТОВ:
«Десять регионов страны принимали участие в соревнованиях, 62 пары участников и все прошло на высоком уровне. База «Отрада» впервые приняла такие крупные соревнования, и все прошло без единой накладки.
Эти соревнования стоят в международном календаре, просто из-за пандемии иностранные спортсмены не смогли приехать. Но уверен, что в следующем году мы увидим здесь еще больше участников.
Хотел бы отдельно поблагодарить Николая Николаевича Гоголя. Вы всегда были первыми: вы открыли сезон-2020, вы же провели первые международные соревнования по пробегам.
Также впервые в России была организована онлайн- трансляция по всему маршруту. Вся страна могла наблюдать за ходом соревнований в прямом эфире и болеть за своих спортсменов».
Глава городского округа Красногорск Эльмира ХАЙМУРЗИНА:
«Хочется поблагодарить спортсменов, которые приехали из других регионов страны. Соревнования по двум уникальным дистанциям прошли здесь, у нас, на базе конноспортивного комплекса «Отрада». Без сомнения эти соревнования будут набирать популярность. Потому что здесь созданы прекрасные условия, чтобы развивать этот интересный и красивый вид спорта».
Директор конноспортивного комплекса «Отрада» Николай ГОГОЛЬ:
«Для нашего клуба большая честь, что у нас состоялись первые крупные международные соревнования. Хочу сказать спасибо тем людям, которые готовят лошадей. Как спортсмен, сам смог убедиться, какой это огромный и тяжелый труд. Сезон на этом закрывается, но в следующем году вновь хотим видеть вас здесь, в «Отраде».
ФАКТЫ
В пробеге на 120 км приняли участие 15 взрослых всадников и один всадник в категории юношей. Это была всадница - девушка 16 лет.
В пробеге на 100 км состязались 20 взрослых спортивных пар (всадник-лошадь) и три пары в юношеской категории. Это тоже были девушки.
Призовой фонд на дистанции 120 км составил 700 тысяч рублей для взрослых, 200 тысяч - для юношей.
На дистанции 100 км - 300 и 100 тысяч соответственно. Общий призовой фонд соревнований - 1,5 млн рублей.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Дистанция 100 км
Ахмета Билялова (на лошади Карамэль-14), Кабардино-Балкария.
Надежда Егорова (Победа Сивер-14), Московская область.
Ислам Ципинов (Джалинда-14), Кабардино-Балкария.
Дистанция 120 км
Маргарита Авдонина (Проблеск-12), Пензенская область.
Артур Шогенов (Шухер-12), Кабардино-Балкария.
Надежда Михайлова (Наида-10), Московская область.