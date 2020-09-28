«Трасса идеальная, условия отличные»

Главный судья объяснила, что любые резкие движения могут испугать лошадь, что отразится на ее сердцебиении.

- Господа журналисты, просьба вести себя аккуратно, - говорит Большакова. - Вот за эту веревочку не заходить - лошади пугаются, у них поднимается пульс.

Красивый лес, яркое солнце - сама природа благоволила к участникам. Но для начала - инструкции от главного арбитра Ксении Большаковой.

Комплекс расположен в живописном лесу неподалеку от Красногорска. От станции метро Пятницкое шоссе до комплекса 10 минут езды на автомобиле. Группу журналистов около метро встретил микроавтобус, любезно предоставленный организаторами соревнований.

В минувшие выходные в конноспортивном комплексе «Отрада» прошли международные и всероссийские соревнования по дистанционным пробегам «Отрада Endurance Cup 2020».

Здесь необходимо небольшое пояснение. Подобные соревнования называются пробеги, не забеги, не скачки. И соревнуются всадники, а не наездники или жокеи.

ПУЛЬС ЛОШАДИ - НЕ ВЫШЕ 64 УДАРОВ

В субботу спортсмены соревновались на дистанциях 100 и 120 км. Подобные сверхдлинные дистанции разбиваются на отрезки. Дистанция 120 км делится на отрезки 30-30-20-20-20 км, всего 5 этапов. На 100-километровой дистанции 4 этапа: 30-30-20-20 км.

После каждого этапа лошадь охлаждают, поливая ее ведрами с водой. Это делается для того, чтобы сбить пульс. Обливание водой, это, как пит-стоп в «Формуле-1».

Ветеринар из бригады спортсмена во время этой процедуры сам замеряет пульс, когда все убеждаются, что пульс не превышает 64 удара в минуту, лошадь отправляют в ветеринарную зону. Кстати, в спокойном состоянии пульс лошадок составляет 28 ударов.

Ветеринар измеряет пульс, осматривает лошадь на предмет повреждений. Если пульс в норме, всадник может продолжать соревнования. Если пульс превышает 64 удара, лошадь возвращается всаднику. Опять идут в ход ведра с холодной водой (бочки стоят сразу за финишными воротами), после чего следует вторая попытка. Если все нормально - ветеринар дает разрешение и всадник отправляется на очередной этап. Если пульс выше 64-х ударов - лошадь снимается с соревнований. Процедура приведения лошади в порядок ограничена по времени - на все 15 минут. Не уложились - всаднику говорят: «Спасибо, до свидания!»

А тем временем, завершилась гонка на 100 километров, победил Ахмет Махов, второй финишировала Надежда Егорова.

Лошадей опять охлаждают ведрами с холодной водой. Необходимо пройти заключительный «техконтроль». Лошадки в последний раз отправляются на ветконтроль. В этот раз на процедуру отводится 20 минут. Вердикт ветеринаров и главного судьи: с лошадками все нормально - Махов победитель, Егорова вторая.

«АХМЕТ – БРАТ БИЛЯЛА»

Президент комплекса «Отрада» Николай Гоголь давно занимается верховой ездой. Но два года назад решил попробовать себя в дистанционных пробегах.

В активе директора комплекса есть дистанция в 40 км, в субботу он впервые одолел 120 километров. После финиша журналисты пообщались с руководителем комплекса.

- Более шести камер на трассе, идет онлайн-трансляция в ютьюб и на клубных медиа, - говорит Николай Гоголь. - Это даст толчок популяризации дистанционных побегов в России. А что касается моего выступления, скажу так – здесь нужно лошадинное здоровье.

А тем временем, пришла очередь отвечать на вопросы журналистов Ахмета Билялова.

- Трасса идеальная, хорошо размеченная, условия отличные, - говорит Ахмет. - Спасибо организаторам. С Надеждой Егоровой мы выступаем за одну команду – «Фемели хорс». Только базируемся в разных местах - я у себя в Кабардино-Балкарии, Надя у себя - в Ставропольском крае.

- Кем вам приходится знаменитый борец Билял Махов?

- Троюродным братом.

Кстати, Махов многократный чемпион России, не раз побеждал на международных соревнованиях.

Исполнительный директор Федерации конного спорта России Максим КРЕТОВ:

«Десять регионов страны принимали участие в соревнованиях, 62 пары участников и все прошло на высоком уровне. База «Отрада» впервые приняла такие крупные соревнования, и все прошло без единой накладки.

Эти соревнования стоят в международном календаре, просто из-за пандемии иностранные спортсмены не смогли приехать. Но уверен, что в следующем году мы увидим здесь еще больше участников.

Хотел бы отдельно поблагодарить Николая Николаевича Гоголя. Вы всегда были первыми: вы открыли сезон-2020, вы же провели первые международные соревнования по пробегам.

Также впервые в России была организована онлайн- трансляция по всему маршруту. Вся страна могла наблюдать за ходом соревнований в прямом эфире и болеть за своих спортсменов».

Глава городского округа Красногорск Эльмира ХАЙМУРЗИНА:

«Хочется поблагодарить спортсменов, которые приехали из других регионов страны. Соревнования по двум уникальным дистанциям прошли здесь, у нас, на базе конноспортивного комплекса «Отрада». Без сомнения эти соревнования будут набирать популярность. Потому что здесь созданы прекрасные условия, чтобы развивать этот интересный и красивый вид спорта».

Директор конноспортивного комплекса «Отрада» Николай ГОГОЛЬ:

«Для нашего клуба большая честь, что у нас состоялись первые крупные международные соревнования. Хочу сказать спасибо тем людям, которые готовят лошадей. Как спортсмен, сам смог убедиться, какой это огромный и тяжелый труд. Сезон на этом закрывается, но в следующем году вновь хотим видеть вас здесь, в «Отраде».

ФАКТЫ

В пробеге на 120 км приняли участие 15 взрослых всадников и один всадник в категории юношей. Это была всадница - девушка 16 лет.

В пробеге на 100 км состязались 20 взрослых спортивных пар (всадник-лошадь) и три пары в юношеской категории. Это тоже были девушки.

Призовой фонд на дистанции 120 км составил 700 тысяч рублей для взрослых, 200 тысяч - для юношей.

На дистанции 100 км - 300 и 100 тысяч соответственно. Общий призовой фонд соревнований - 1,5 млн рублей.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Дистанция 100 км

Ахмета Билялова (на лошади Карамэль-14), Кабардино-Балкария. Надежда Егорова (Победа Сивер-14), Московская область. Ислам Ципинов (Джалинда-14), Кабардино-Балкария.

Дистанция 120 км