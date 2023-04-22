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Судья из Польши не пускал на разминку российскую команду по конкуру из-за футболок с гербом страны

Русофобия продолжается
22 апреля 2023 17:28
автор: Максим Скороходов

Польский судья сознательно неэтично повел себя на этапе Кубка Maxima Masters Eurasia по конкуру в Ташкенте.

21 апреля он попросил спортсменов «не мозолить глаза» из-за красных футболок с гербом страны, потом дал им отдельные браслеты, подчеркнув, что они «под цвет футболок».

На следующий день подобное поведение арбитра продолжилось.

«Нас не хотели пускать на разминку вместе с остальными спортсменами, и пока представители нашей команды разбирались с главным судьей, мы полтора часа то шагали, то стояли (рысить, а тем более галопировать нам запрещал все тот же главный судья). Изначально нас вообще хотели отправить разминаться на соседнее поле, которое даже не является официальным. Так и быть, разрешил он (судья) остаться на нормальной разминке, но стоя в углу, пока все не разомнутся», - написала российская всадница Дарья Кукушкина в телеграм-канале, добавив, что им не дали дополнительное время для тренировки.

Также спортсменка рассказала, что комментаторы коверкали именно русские имена и фамилии, при этом точно называя атлетов из постсоветских стран.

Отметим, что Международная федерация конного спорта решила не допускать российских и белорусских всадников до своих турниров, несмотря на соответствующие рекомендации от МОК.

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