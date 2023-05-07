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Международная федерация дзюдо объяснила допуск России к отбору на ОИ-2024

«В спорте нет места политике», отметили в организации.
07 мая 2023 10:46
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску выступил в защиту решения разрешить российским и белорусским спортсменам выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Не стоит забывать, что мы все ближе к Олимпийским играм. Сейчас началась квалификация. Несправедливо, что многие спортсмены не смогли пройти ее. Квалификация началась в Монголии в прошлом году. Жаль, что украинские спортсмены не смогут участвовать. Хотел бы подчеркнуть, что мы против дискриминации. Это спорт, и здесь нет места политике», - приводит слова Маринеску Inside the Games.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира в Дохе, где они будут сражаться за места на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сборная Украины приняла решение бойкотировать чемпионат мира.

источник: «Советский спорт»
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