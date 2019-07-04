Дзюдоист Шахбазов стал чемпионом Универсиады в Неаполе

Первую золотую медаль Универсиады-2019 в Неаполе в копилку сборной России принес дзюдоист Руслан Шахбазов.
В финале весовой категории свыше 90 кг он победил японца Канту Накано.
Бронза досталась южнокорейцу Ким Мин Чжон и узбекистанцу Мухаммадкариму Хуррамову.
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