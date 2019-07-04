Дзюдоист Шахбазов стал чемпионом Универсиады в Неаполе - Советский спорт
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04 июля 2019 22:28ДзюдоКоноплев Александр

Дзюдоист Шахбазов стал чемпионом Универсиады в Неаполе

В первый день соревнований россияне завоевали одно золото, два серебра и четыре бронзы.

Первую золотую медаль Универсиады-2019 в Неаполе в копилку сборной России принес дзюдоист Руслан Шахбазов.

В финале весовой категории свыше 90 кг он победил японца Канту Накано.

Бронза досталась южнокорейцу Ким Мин Чжон и узбекистанцу Мухаммадкариму Хуррамову.

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