Ростех и СПбПУ создали сани по аэрокосмическим технологиям для российского чемпиона мира

В конструкции изделия применены уникальные материалы особой прочности и легкости, которые используются в том числе в космической промышленности.

Разработал новую конструкцию саней Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на основе технологии цифровых двойников. В создании участвовали сразу несколько предприятий Ростеха: ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева и Уралвагонзавод (УВЗ).

Корпус и крышку саней изготовили с использованием отечественных материалов на основе стеклянных и углеродных наполнителей, что обеспечило спортинвентарю необходимые прочность, жесткость и аэродинамические качества. Часть из этих материалов применяются в аэрокосмической отрасли.

«Когда Роман обратился к нам с вопросом – сможем ли мы создать лучшие сани в мире – это звучало, как невероятный вызов, и наши специалисты восприняли его с огромным азартом. Может показаться, что сани — это простая конструкция. В реальности каждая деталь, форма, угол наклона, качество материала и другие нюансы решают очень многое. Сани строили, как настоящий самолет – с вовлечением конструкторов различных производств. Важной задачей было найти наилучшую компиляцию материалов и геометрических решений», – рассказывает директор по коммуникациям Ростеха Баранова Екатерина.

Кронштейны обтекателя саней созданы из сплава повышенной прочности. Они выдерживают давление до 5G, что сопоставимо с перегрузками во время фигур высшего пилотажа сверхзвукового истребителя. Такие характеристики креплений очень важны, поскольку в ходе прохождения трассы сани со спортсменом разгоняются до скоростей от 130 до 150 км/ч.

«Спорт высших достижений – это сфера, где результат определяют порой доли секунды. В итоге наши специалисты из «Технологии», «Сплава», УВЗ создали сани с применением самых современных материалов и передовых производственных технологий, в том числе, из космической и оборонной отраслей. Уверена, что с помощью нашей разработки Роман еще не раз подтвердит свой высокий спортивный статус и выиграет не одну золотую медаль. Ростех болеет теперь за него персонально», - говорит Екатерина Баранова.

Полозья саней изготовлены по уникальной, не имеющей аналогов в России технологии, из стали Гадфильда (материал с высоким сопротивлением износу при больших давлениях или ударных нагрузках, обладающий при этом высокой пластичностью). Из этого материала делают современные железнодорожные рельсы, гусеницы для танков и катки для асфальтоукладчиков.

Роман Репилов – российский саночник, трехкратный чемпион мира (2020 и 2021), трехкратный призер чемпионата мира 2017 года, шестикратный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира (2016-2017 и 2019-2020), трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира.

«Тут два пути — либо уходить из спорта вообще, либо развиваться в нем нормально. Я пошел путем развития. В этом году я обратился в Ростех с просьбой разработать для меня сани. Они мне помогли — над проектом работали питерские инженеры, Ростех занимался поиском и разработкой технологий, подбором материалов и производством деталей. У Госкорпорации высочайший уровень технологий, производства, моделирования. Благодаря Ростеху, Политеху и лично Екатерине Барановой, которая поверила в эту историю и мне помогала, мне удалось добиться на соревнованиях хороших результатов», – сказал Репилов.

24 декабря Роман на новых санях от Ростеха стал победителем Всероссийских соревнований по санному спорту Кубок Федерации. Спортсмен занял первое место в соревновании одиночек с результатом 3 минуты 27 сотых секунды, развив максимальную скорость на трассе 137 километров в час.