Роман Репилов: Сделайте футболистам минималку в 20 тысяч, как во всей России - Советский спорт
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12 марта 2020 10:00Санный спортВолохов Юрий, Мысин Николай, Чикирис Олег

Роман Репилов: Сделайте футболистам минималку в 20 тысяч, как во всей России

На днях гостями пресс-центра «Советского спорта» стали Роман Репилов, завоевавший в Сочи две золотые медали, и главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Сборная России блестяще выступила в середине февраля на чемпионате мира в Сочи: пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.

«И ТУТ ПРИШЕЛ 20-ЛЕТНИЙ РОМА И ПОДВИНУЛ ЛОХА»

– Роман, в 23 года у вас пять медалей чемпионата мира, пять Хрустальных глобусов, из них два больших. Голова от успехов не кружится?
– Вот вы сейчас сказали: в 23 года столько медалей. И сам думаешь: ничего себе! А я об этом даже не задумывался. Вот домой вернулся, подошел к своему уголку славы (его мама и сестра придумали) и увидел, что у меня уже столько наград.

Но хочу сказать, что без той потрясающей атмосферы в команде, которая у нас есть, таких успехов не было бы. Вся наша команда работает как единый механизм. Мои сани весь сезон ехали идеально, там, где была нормальная организация. А на заключительном этапе, когда, казалось бы, уже нет сил, я установил рекорд трассы.

– В 2017 году вы впервые выиграли Кубок мира, подвинули самого Феликса Лоха. Какие тогда были чувства? И сравнимы ли ощущения после той победы и нынешней?
Роман Репилов: – Обе победы ценны. Тогда мне удалось победить великого Феликса Лоха, которого много лет никто не мог одолеть. И тут пришел 20-летний Рома и решил его подвинуть. Возможно, это особенности моего характера, но я не чувствовал никакого давления. Верил, что могу и сделал это.

Тогда был Феликс, сейчас итальянец Доминик Фишналлер. Я пропустил этап в Винтерберге и перед заключительным стартом опережал его всего на одно очко. Многие сомневались, что в Кенигзее я смогу это очко удержать. Но в итоге у нас все получилось.

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«ВЕНДЛЬ ПРЕДЛАГАЛ ПРОКАТИТЬСЯ НА ЕГО BMW»

– Что тогда, четыре года назад после вашей победы, сказал вам Лох?
Роман Репилов: – В то время мы не очень тесно общались. Он был на другом уровне. Я только перешел из юниоров, а там стоит такой дядя, который всех кого можно легендарных уже обошел, и все на него смотрят как на какого-то идола или бога. А когда я выиграл, он сам подошел ко мне, поздравил и сделал пост в инстаграме. Удивил меня, конечно. Пост такой длинный был, о моей победе, о том, как я хорошо выступил. Не то чтобы я почувствовал себя сразу какой-то большой звездой, раз меня сам Феликс отметил. Но это дало мне ощущение, что мы на равных. И потом, с каждым годом общение становилось все активнее. Вот сейчас, в Кенигзее, мы ходили, много общались. Он уже хорошо понимает мой англо-русский язык.

– Это общение на уровне «перекинуться парой слов» в стартовом городке?
Роман Репилов: – Нет, мы с немцами вообще хорошо общаемся. Вот с Тобиасом Вендлем переписываемся (4-кратный олимпийский чемпион. – Прим. ред.) Он, кстати, тоже очень крутой спортсмен. У него BMW М2 была. Он все звал меня прокатиться на его машине. Но, к сожалению, не получилось.
Сергей Чудинов: – Так только сейчас стало. Раньше такого не было. Если говорить про уважение…Вот пример – чтобы понять или уровень уважения к нам, или степень национальной трагедии. Норберт Лох (отец Феликса), главный тренер немецкой сборной, который возглавляет ее уже лет 20, в Сочи на награждение пришел в шапке российской сборной с триколором. Дело в том, что у них даже по договору это не положено. Они ведь почти все там военные! Но он все равно пришел в шапке российской сборной. Другой момент – когда после известных событий встал вопрос о возможном переносе чемпионата мира из Сочи спортсмены почти всех сборных единогласно заявили, что этого делать не стоит. Лишь единицы были за. В итоге турнир сохранили за нами, и мы провели его на высшем уровне.

– На фоне всего того, что сейчас происходит вокруг других российских сборных, вы, конечно, неожиданно приятные вещи рассказываете. Есть ли отрицательные примеры?
Сергей Чудинов: – Был у нас один случай на пьедестале. Молодой австриец был никем и в один момент стал чемпионом мира в спринте. На награждении он одному руку пожал, второму, а с Романом просто встал рядом. Роман сначала тоже не захотел ему руку подавать. Но я ему сказал, что он не прав. Надо быть выше этого. Тогда Роман взял его руку, секунд тридцать ее тряс, не отпускал, смотрел ему в глаза. Потом спрашивает меня: «Ну что, так нормально?». «Отлично!» – говорю. Теперь этот австриец подходит к нам первым.

«КАТНИКОВА СКАЗАЛА, ЧТО ЭТА ОШИБКА С НЕЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

– Давайте вернемся к чемпионату мира, который прошел в Сочи, где у нас из семи возможных пять золотых медалей. И давайте начнем не с хорошего, а с не очень хорошего – с эстафеты, результаты которой стали для нас неожиданными, потому что Екатерина Катникова не попала по тачпаду при передаче эстафеты… Ахнули все – и зрители, и комментаторы.
– Роман Репилов: – Представьте, каково было нам! Мы задерживаем дыхание на старте примерно на четыре секунды. И вот я сижу, готовлюсь к старту после Кати, не дышу уже 10 секунд, аж голова кружится от натуги…. И тут мне говорят: вставай.

– Как так получилось?
Сергей Чудинов: – Вы знаете, что такое математическая дисперсия? Разброс между максимальным и минимальным из возможных результатов…Так вот – у топов она совсем небольшая, но она все же есть. На моей памяти и двукратные олимпийские чемпионы ворота выносили на старте. Плюс в эстафете совсем другие эмоции. Ты отвечаешь не только за себя – за всю команду. И вероятность ошибиться чуть-чуть выше. Конечно, на нашей трассе мы все детали отрабатывали, но у Кати – а она действующая двукратная чемпионка мира – до этого турнира не было опыта крупных международных соревнований. В итоге в эстафете она подняла руку в последний момент и не успела попасть по тачпаду.

– Можно сказать, что негативную роль сыграли ее золотые медали в Сочи, неожиданные для многих?
Сергей Чудинов: – Как негативную? Хорошую роль они сыграли. Иначе и не было бы ее на этом старте! И второе – неожиданной была первая медаль. От нее особо никто ничего не ждал. И Катя на личные соревнования вышла совсем с другим ощущением. На вторую медаль она уже уверенно проехала.

– Как ошибку на эстафете переживала сама Екатерина и как переживала команда? Были ли какие-то разборы, претензии?
Сергей Чудинов: – Ну какие претензии?! Катя сама по себе ответственный человек. Я с ней разговаривал сразу после старта, она сказала, что эта ошибка с ней на всю жизнь теперь останется. Она считает, что всех подвела. Вместе с этим две медали высшего достоинства она в нашу копилку положила. Так что какие могут быть к ней претензии?

– Как вы думаете, Екатерина отойдет?
Сергей Чудинов: – Не знаю. Надеемся, все будет хорошо.

«НУЖЕН ХАЙП – СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ»

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– Во время домашнего чемпионата мира в Сочи «Матч ТВ» показывал исключительно биатлон. При этом результаты наших биатлонистов известны. Вы на это смотрите с ревностью, обидой?
Сергей Чудинов: – Я лично смотрю с непониманием. Потому что успехам и достижениям своих соотечественников всегда надо радоваться. Еще вот один исторический факт. Когда у нас появился второй «Глобус», то это был лишь 17-й кубок за всю историю зимних видов спорта в России. На сегодняшний день их количество вряд ли сильно увеличилось. Думаю, что всего у нас 20 кубков за 30 лет и пять из них были завоеваны в санном спорте. Вам не кажется удивительным, почему о нас так мало знают?

Хотя там, где есть результат, есть и популярность. Например, в Германии или Швейцарии, где дико популярны бобслей, скелетон и санный спорт, спортсмены – национальные герои. Самое интересное, что у нас есть фан-клубы, но в других странах. Это удивительно, потому что у нас за каждым спортивным героем есть своя история. И если об этом рассказывать, то это станет удивительной мотивацией для детей заниматься санным спортом.

Мы же почти ничем от «Формулы-1» не отличаемся! Наш спорт элегантен и красив. Чтобы достичь больших побед, нужно обладать очень высоким мастерством, иметь хорошую реакцию. Могу ошибаться, но Роман пришел в санный спорт в 10 лет?

Роман Репилов: – Да, в десять. А еще через десять уже выиграл Кубок мира. Я, кстати, понял одну вещь. Почему лыжи не очень популярны? Почему биатлон популярнее? Да просто в биатлоне есть Губерниев и «скандалы-интриги-расследования». Вот и вся история. Почему настолько популярно фигурное катание? Потому что, как только Медведева уходит от Тутберидзе – всё! Все каналы тут же бегут уничтожать Медведеву... Потому что все хотят узнать, зачем же она все-таки уходит. Людям нужен хайп. СМИ могут из ничего сделать конфетку: из дартса – товар круче, чем ММА с Конором и Хабибом.

– Какой вариант выберете: пусть не покажут на ТВ, как вы выигрываете две золотые медали или когда к вам в 6.00 утра вломится полиция, а про это напишут все газеты и покажут все каналы?
Сергей Чудинов: – То есть, чтобы сделать санный спорт популярным, надо, чтобы к тебе полиция ворвалась? Это очень плохая крайность. Должно быть комплексное освещение. Показать, как все устроено не снаружи, а внутри. Чтобы стало понятно, как побеждают, за счет чего побеждают. Начинать надо с того, чтобы просто показать. А так – у биатлона крутая история, у футбола, у хоккея, у фигурного катания. Но сейчас и мы можем конкурировать с ними в этом. У нас много медалей, много новых лиц. Наш спорт на подъеме. И хотелось бы говорить об этом. Мы не занимаем 30-е места и просим: «Покажите нас». Пусть люди понимают, как мы побеждаем. Это же не просто – лег на сани и поехал. Важны каждая мелочь, каждый сантиметр трассы.

Роман Репилов: – Ты должен чувствовать все, включать память. Если все это рассказать, то людям будет интересно. Плюс у нас в Сочи появился туристический прокат на специальном безопасном снаряде, на мягком бобе. Недавно приезжал Владимир Кристовский из группы «Уматурман», прокатился и говорит: «Я не понимаю, как вы это делаете!». Там же и перегруз есть, который мы уже не чувствуем.

– Какие перегрузки – замеряли?
Роман Репилов: – На уровне 5g.
Сергей Чудинов: – На одной трассе доходило до 7g.

– Прямо, как в «Формуле-1»…
Сергей Чудинов: – Если неправильно вошел в вираж, то может подскочить и до 8g! Можно потерять сознание. Так что ошибка реально стоит здоровья.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Роман РЕПИЛОВ

Родился 5 марта 1996 года в Дмитрове.
Рост 185 см, вес 90 кг.

Двукратный чемпион мира 2020 года, трехкратный призер чемпионата мира 2017 года, двукратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20), трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20).

Сергей ЧУДИНОВ

Родился 23 августа 1979 года в Тикси.

Мастер спорт по бобслею.
Заслуженный тренер России.
С 2019 года – главный тренер спортивной сборной России по санному спорту.

«НА ФУТБОЛЕ ТАКАЯ ЭНЕРГЕТИКА, А ФУТБОЛИСТЫ ЭТОГО НЕ ЦЕНЯТ»

– Роман, не думали, что было бы, если б занялись не санным спортом, а футболом?
Роман Репилов: – Я люблю футбол, был на стадионе на матче ЦСКА – «Спартак». Мне кажется, это – самое крутое дерби, которое можно придумать. Сидел на фан-трибуне за воротами. Не представляю, как можно при такой поддержке в защите чуть ли не в свои ворота мяч привезти?.. Тогда у Васина ноги запутались. У нас в Сочи была примерно так же: по трассе едешь – и слышно, как люди крутят трещотки и что-то кричат. Уже от этого у меня увеличивался пульс, хотелось прыгнуть выше головы! А футболисты просто привыкают к этому.

– И перестают ценить?
Роман Репилов: – Именно, просто не ценят.
Сергей Чудинов: – Я по-белому завидую футболистам. У них болельщики – это нечто потрясающее. Я ходил как-то на матч «Локомотива» и большую часть времени смотрел на фанатов. Я просто балдею от них. С такой энергетикой, когда люди настолько тебя любят, весь матч на ногах, поддерживают тебя в мороз, как можно бегать вполсилы? Ты должен просто умереть для победы. Это, наверное, единственный аспект, которому можно позавидовать у футболистов.

– Еще можно деньгам позавидовать…
Роман Репилов: – Это все относительно. Как ты будешь хорошо играть, когда у тебя все нормально?

– Роналду очень богат, но хуже играть не стал…
Роман Репилов: – Я говорю про наших футболистов. Сделайте им минималку в 20 тысяч, как во всей России. И посмотрим, как они будут играть. Нет, я не завидую футболистам и их деньгам. Это их личное дело. Болельщики для меня – это заряд. Можно вообще не тренироваться, когда вся страна у тебя за спиной.

– А если представить, что вы вышли на старт, а вокруг сто тысяч зрителей. Это не будет отвлекать?
Роман Репилов: – Нет. Ну, если только будут кричать так, что через шлем пробьет. У нас же он герметичный, и ты отключаешься от всего мира. Я в Сочи на старте сидел и слышал, как внизу за два километра кричали трибуны. Ну а сто тысяч или сорок тысяч… Да я даже не видел никогда столько людей в одном месте. Максимум 20 тысяч видел на ЦСКА.
Сергей Чудинов: – Я примерно представляю, как это, потому что выходил на церемонию открытия на сочинской Олимпиаде. У меня было ощущение, что весь воздух пропитан электричеством. Это нереально! Просто космос! А если это еще и симпатия к тебе, то никак нельзя быть слабаком, нельзя представить, что ты где-то недоработаешь. Это потрясающее состояние.
Роман Репилов: – Ну и как с таким тренером не выигрывать?

Подготовили Юрий ВОЛОХОВ, Николай МЫСИН, Олег ЧИКИРИС

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