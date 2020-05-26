«Друзья пишут: когда в футбол сыграем?» Роман Репилов – о карантине, тренировках и сериалах  - Советский спорт
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26 мая 2020 10:00Санный спортВолохов Юрий

«Друзья пишут: когда в футбол сыграем?» Роман Репилов – о карантине, тренировках и сериалах 

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по санному спорту Роман Репилов ответил на вопросы «Советского спорта».

«КАРАНТИН НАДОЕЛ, НО ЧТО ДЕЛАТЬ»

– Самоизолировались на даче рядом с Дмитровом, – поясняет Роман. – Хватает ли места? Да мы тут втроем – я, жена и ребенок. Так что, места хватает.

– Когда я позвонил, вы сказали, что собираетесь заниматься. На даче есть тренажеры?
– Да какие тренажеры – TRX, резина, мячи! Вот сейчас поговорю с вами и во дворе позанимаюсь.

– Я долго мучить не буду. Маски, перчатки приобрели?
– Зачем они нам? Мы никуда не выходим.

– А в магазин?
– В магазин – раз в две недели. Сейчас же все можно по интернету заказать, все доставят.

– Многие с трудом переносят изоляцию. Устали от карантина?
– Конечно, надоело, но что делать – все в равных условиях. Коли такая напасть случилась, нужно это пережить.

– Александр Лесун говорил, что ему очень не хватает двигательной активности. Рядом парк, хочется пробежаться, но нельзя.
– Бегать я не особо люблю, но вот в футбольчик – с удовольствием. Друзья пишут, спрашивают: когда уже в футбол поиграем? Все соскучились.

«ПОНРАВИЛСЯ СЕРИАЛ «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»

– Во время карантина самое время для просмотров сериалов. Что-то порекомендуете нашим читателям?
– Много чего пересмотрел. Здесь – на любителя. Назову «Домашний арест», «Игру престолов», «Остаться в живых». Это то, что больше всего понравилось, во что с головой окунулся.

– Вы рассказывали, что у вас большой уголок славы, где все ваши награды хранятся. Кто сейчас за ним ухаживает?
– Все по очереди – мама, сестра. Он в квартире, где мама с сестрой живут. Пора переносить в свое жилье. Но у меня его пока нет – снимал квартиру в Дмитрове. Когда перебрались на дачу – съехал. Вот переждем карантин и нужно что-то с жильем решать. На даче вечно жить не получится, а снимать – неправильно.

Надеюсь, на помощь администрации города. Они в курсе моей проблемы, сейчас над этим вопросом работают. Поэтому мне дали надежду, что скоро я стану счастливым обладателем своей недвижимости в нашем прекрасном городе Дмитрове.

– У вас межсезонье еще продолжается?
– С 15 мая должны были приступить к подготовке к новому сезону. Работаем пока удаленно: наш главный тренер Сергей Леонидович Чудинов присылает план тренировок. Вот сейчас с вами поговорю, и буду ему звонить – он обещал какое-то новое упражнение показать.

– Тогда не будем задерживать – удачи, берегите себя и своих близких.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Роман РЕПИЛОВ
Родился 5 марта 1996 года в Дмитрове (Московская область).
Двукратный чемпион мира 2020 года, трехкратный призер ЧМ-2017, пятикратный призер чемпионатов Европы. Двукратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20).
Трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016-17, 2018-19, 2019-20)

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