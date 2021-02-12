На скорости 145 км/ч он вылетел с трассы и ударился о бетонную колонну

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Гисен 46-е 0 П1 1.05 П2 10
Германия - Бундеслига 21:00 Альба 0 Меди Байройт 0
Германия - Бундеслига 21:00 Раста Фехта 0 Людвигсбург 0 П1 7.9 П2 1.08
Германия - Бундеслига 22:30 Гамбург Тауэрс 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Лёвен Брауншвейг 0
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Фрапорт Скайлайнерс 0
Германия - Бундеслига 22:30 Хемниц 99 0 Бамберг 0
Германия - Бундеслига 22:30 РБ Лейпциг 0 Аугсбург 0
Италия - Серия А 22:45 Болонья 0 Беневенто 0 П1 1.86 Х 3.6 П2 4.7
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Роверс 0 Престон Норт Энд 0 П1 1.95 Х 3.7 П2 4
Испания - Примера 23:00 Сельта 0 Эльче 0 П1 1.49 Х 4 П2 8.7
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.9 П2 1.9
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Бостон Брюинз 0 П1 3.4 Х 4.3 П2 1.9
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 1.44 П2 2.8
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 1.44 П2 2.8
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.9 П2 1.9
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверикс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0 П1 1.77 П2 2.1
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.77 П2 2.1
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.77 П2 2.1
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Бостон Селтикс 0 Детройт Пистонс 0 П1 1.24 П2 4.1
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0 П1 3 П2 1.38
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0 П1 3 П2 1.38
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Оклахома-Сити Тандер 0 П1 1.15 П2 5.5
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Милуоки Бакс 0 П1 1.82 П2 2
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.9 Х 4.1 П2 2.17
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.9 Х 4.1 П2 2.17
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 0 П1 1.31 П2 3.5
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.44 П2 2.8
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 0 П1 1.31 П2 3.5
На скорости 145 км/ч он вылетел с трассы и ударился о бетонную колонну
12 февраля 08:00
автор: Юрий Волохов

На скорости 145 км/ч он вылетел с трассы и ударился о бетонную колонну

Зимняя Олимпиада в Ванкувере началась с чудовищной трагедии.

21-летний грузинский саночник Нодар Кумариташвили погиб в день открытия Игр - 12 февраля 2010 года.

ТРАССА ТЯЖЕЛАЯ И ОПАСНАЯ

Вечером 12 февраля должна была пройти церемония открытия Игр. А с утра в Санном центре Уистлера проходили тренировочные заезды. Опробовал трассу и 21-летний саночник из Грузии Нодар Кумариташвили.

Нодар до Олимпиады-2010 дважды принимал участие в розыгрышах Кубка мира. В сезоне-2008/09 он разделил 55-е место в общем зачете, а в следующем году поднялся на 44-ю итоговую позицию.

Трасса в Уистлере очень тяжелая и даже опасная. В последнем повороте, в который спортсмены входят под углом 270 градусов, Нодар на скорости около 145 км/ч вылетел с трассы и ударился о поддерживающую бетонную колонну.

Медики, которые оказались на месте через несколько секунд, начали делать сердечно-легочную реанимацию прямо на месте аварии, после чего на вертолете спортсмен был доставлен в больницу Уистлера. Через час с небольшим, не приходя в сознание, Нодар от полученных травм скончался.

КТО ВИНОВАТ?

Когда началось расследование причин трагедии, было две основные версии: виноват сам Нодар и трасса в Уистлере опасна для спортсменов.

Эту версию высказал главный тренер сборной России Валерий Силаков. Он выдвинул гипотезу, что одной из причин трагедии могло стать то, что организаторы решили накрыть трассу тентом, чтобы защитить от солнца - в окрестностях Ванкувера стояла теплая для зимы погода. Силаков сделал вывод: трасса опасна для соревнований саночников.

Однако уже на следующий день, 13 февраля, организаторы Игр распространили информацию, что причиной трагедии стала ошибка, допущенная самими Кумариташвили. Мол, он слишком поздно вышел из 15-го поворота и не успел сгруппироваться для входа в следующий вираж. Организаторы утверждали, что особенности конструкции трассы не могли спровоцировать инцидент.

При этом некоторые специалисты выказывали версию, что Нодар погиб именно из-за специфики трассы.

18 апреля 2010 года Международная федерация санного спорта (FIL) опубликовала доклад о расследовании обстоятельств гибели грузинского саночника. По мнению FIL, причиной аварии и гибели стали «ошибки в пилотировании». Доклад за подписью генерального секретаря FIL Свейна Ромстада был отправлен в МОК. Таким образом, по мнению FIL, характеристики олимпийской санно-бобслейной трассы в Уистлере не могли стать причиной гибели Кумариташвили. Все, точка.

«ВСЕ НАШИ МЫСЛИ С СЕМЬЕЙ НОДАРА»

Грузинская делегация рассматривала вариант снятия с соревнований, однако спустя несколько часов было принято решение остаться Ванкувере. Все грузинские спортсмены участвовали в церемонии открытия с траурными повязками. Присутствовавшие на церемонии открытия Олимпиады зрители почтили память саночника минутой молчания.

Президент МОК Жак Рогге заявил: «Все наши мысли сейчас с семьей, друзьями и коллегами Нодара. Вся олимпийская семья потрясена этой трагедией, которая омрачила первый день Игр».

Смерть Кумариташвили стала первой гибелью спортсмена на зимних Олимпийских играх с 1992 года. В Альбервиле во время тренировочного спуска в соревнованиях на скорость (спид-скиинг) погиб швейцарец Николя Боташе.

МЕМОРИАЛ В ВАНКУВЕРЕ

Президент Грузии Михаил Саакашвили еще днем 12 февраля посетил Олимпийскую деревню и выразил соболезнования грузинским спортсменам в связи с гибелью их товарища.

А 13 февраля министр культуры, охраны памятников и спорта Грузии Николоз Руруа заявил, что именем Нодара назовут трассу на горнолыжном курорте Бакуриани.

Спустя 10 лет со дня трагической гибели Нодара Кумариташвили в центральном парке Ванкувера был открыт мемориал, посвященный спортсмену.

Мемориал открыли при содействии посольства Грузии в Канаде и грузинской диаспоры Ванкувера.

В соответствии с правилами мэрии Ванкувера, все мемориалы, установленные известным личностям в «Стэнли Парке», - это скамейки с соответствующей надписью. На одной из таких скамеек есть надпись, посвященная Нодару Кумариташвили.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Йокерит" неожиданно проиграл "Куньлунь Ред Стар""Севилья" переиграла "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка ИспанииПоклонники биатлона смогут виртуально присутствовать на ЧММедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомФранцузский биатлонист высказался о работе ГуберниеваСамая горячая азиатка Европы, её внешность сводит с ума
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола#6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть аккуратнее – меня в «Фиорентине» штрафовали за кока-колу
Известный в прошлом полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» дал большое интервью «Плеймейкеру».
«Гамула поверил жулику — и потерял работу». Канчельскис — об аферах Богомазова
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис рассказал "Плеймейкеру" о двух неоднозначных эпизодах своей послеигровой карьеры.
«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.
Новый шанс Профессора. Загладит ли Ларионов в Швеции канадскую неудачу?
11 февраля матчем с финнами сборная России стартует на «Шведских играх»-2021.
«Спартак» в два с лишним раза круче «Зенита». Доказано соцсетями
Извечный спор двух российских топ-клубов завершился убедительной победой красно-белых, которые в январе намного опередили сине-бело-голубых во взаимодействии с пользователями социальных сетей.
Миранчук, Месси и Гвардиола против Моуринью — победная комбинация (за 14,5)
Поверив в победы "Аталанты", "Манчестер Сити", "Барселоны" и поражение "Тоттенхэма" в кубковых матчах, запланированных в Италии, Англии и Испании на 10 февраля 2021 года, можно сорвать приличный куш на выгодных условиях.
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак отжимает бабло Тамбова, Крылья Советов шикуют, бой Тайсон-Холифилд за 20 млрд

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика