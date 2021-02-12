На скорости 145 км/ч он вылетел с трассы и ударился о бетонную колонну

Трасса в Уистлере очень тяжелая и даже опасная. В последнем повороте, в который спортсмены входят под углом 270 градусов, Нодар на скорости около 145 км/ч вылетел с трассы и ударился о поддерживающую бетонную колонну.

Нодар до Олимпиады-2010 дважды принимал участие в розыгрышах Кубка мира. В сезоне-2008/09 он разделил 55-е место в общем зачете, а в следующем году поднялся на 44-ю итоговую позицию.

Вечером 12 февраля должна была пройти церемония открытия Игр. А с утра в Санном центре Уистлера проходили тренировочные заезды. Опробовал трассу и 21-летний саночник из Грузии Нодар Кумариташвили.

21-летний грузинский саночник Нодар Кумариташвили погиб в день открытия Игр - 12 февраля 2010 года.

Медики, которые оказались на месте через несколько секунд, начали делать сердечно-легочную реанимацию прямо на месте аварии, после чего на вертолете спортсмен был доставлен в больницу Уистлера. Через час с небольшим, не приходя в сознание, Нодар от полученных травм скончался.

КТО ВИНОВАТ?

Когда началось расследование причин трагедии, было две основные версии: виноват сам Нодар и трасса в Уистлере опасна для спортсменов.

Эту версию высказал главный тренер сборной России Валерий Силаков. Он выдвинул гипотезу, что одной из причин трагедии могло стать то, что организаторы решили накрыть трассу тентом, чтобы защитить от солнца - в окрестностях Ванкувера стояла теплая для зимы погода. Силаков сделал вывод: трасса опасна для соревнований саночников.

Однако уже на следующий день, 13 февраля, организаторы Игр распространили информацию, что причиной трагедии стала ошибка, допущенная самими Кумариташвили. Мол, он слишком поздно вышел из 15-го поворота и не успел сгруппироваться для входа в следующий вираж. Организаторы утверждали, что особенности конструкции трассы не могли спровоцировать инцидент.

При этом некоторые специалисты выказывали версию, что Нодар погиб именно из-за специфики трассы.

18 апреля 2010 года Международная федерация санного спорта (FIL) опубликовала доклад о расследовании обстоятельств гибели грузинского саночника. По мнению FIL, причиной аварии и гибели стали «ошибки в пилотировании». Доклад за подписью генерального секретаря FIL Свейна Ромстада был отправлен в МОК. Таким образом, по мнению FIL, характеристики олимпийской санно-бобслейной трассы в Уистлере не могли стать причиной гибели Кумариташвили. Все, точка.

«ВСЕ НАШИ МЫСЛИ С СЕМЬЕЙ НОДАРА»

Грузинская делегация рассматривала вариант снятия с соревнований, однако спустя несколько часов было принято решение остаться Ванкувере. Все грузинские спортсмены участвовали в церемонии открытия с траурными повязками. Присутствовавшие на церемонии открытия Олимпиады зрители почтили память саночника минутой молчания.

Президент МОК Жак Рогге заявил: «Все наши мысли сейчас с семьей, друзьями и коллегами Нодара. Вся олимпийская семья потрясена этой трагедией, которая омрачила первый день Игр».

Смерть Кумариташвили стала первой гибелью спортсмена на зимних Олимпийских играх с 1992 года. В Альбервиле во время тренировочного спуска в соревнованиях на скорость (спид-скиинг) погиб швейцарец Николя Боташе.

МЕМОРИАЛ В ВАНКУВЕРЕ

Президент Грузии Михаил Саакашвили еще днем 12 февраля посетил Олимпийскую деревню и выразил соболезнования грузинским спортсменам в связи с гибелью их товарища.

А 13 февраля министр культуры, охраны памятников и спорта Грузии Николоз Руруа заявил, что именем Нодара назовут трассу на горнолыжном курорте Бакуриани.

Спустя 10 лет со дня трагической гибели Нодара Кумариташвили в центральном парке Ванкувера был открыт мемориал, посвященный спортсмену.

Мемориал открыли при содействии посольства Грузии в Канаде и грузинской диаспоры Ванкувера.

В соответствии с правилами мэрии Ванкувера, все мемориалы, установленные известным личностям в «Стэнли Парке», - это скамейки с соответствующей надписью. На одной из таких скамеек есть надпись, посвященная Нодару Кумариташвили.