Российские саночники начнут подготовку к Олимпиаде 27 сентября в Сочи

Сборная России по санному спорту начнет ледовую подготовку к олимпийскому сезону 27 сентября на санно-бобслейной трассе в Сочи.

«Мы начнем ледовые тренировки на трассе в Сочи 27 сентября, сборы продлятся до 11 октября включительно, - сказал Чудинов ТАСС. - Затем команда отправится на зарубежные сборы в Латвию и Германию, итог которым подведет первый этап Кубка мира».

Трасса в Сочи также была выбрана для тренировок сборными Польши, Италии, США, Латвии, Словакии и Грузии.

Международная тренировочная неделя на трассе в латвийской Сигулде пройдет с 18 по 24 октября, затем саночники отправятся в немецкий Альтенберг (25-30 октября). С 4 по 18 ноября на трассе в Пекине пройдут тренировочные спуски, а с 19 по 21 ноября там пройдет первый этап Кубка мира.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.