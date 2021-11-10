Сборная Россия по санному спорту тренируется в Пекине отдельно от остальных из-за выявления COVID-19

Сборная России по санному спорту была изолирована на время тренировочных заездов в Пекине из-за того, что положительный тест на коронавирус сдал Павел Репилов.

«Ситуация на самом деле странная, потому что на следующий день у Павла все тесты опять оказались отрицательными. Из-за ситуации с положительным тестом у Репилова-младшего мы совершили меньше тренировочных спусков, чем остальные. Обещали компенсировать эту разницу, но пока не сделали», - приводит ТАСС слова главного тренера национальной команды Сергея Чудинова.

Добавим, что 20 и 21 ноября именно в столице Китая пройдет первый этап нового сезона Кубка мира по санному спорту.

Напомним, что в феврале в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры.