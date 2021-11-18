В Китае выявлен третий случай заражения COVID-19 среди саночников перед стартом этапа Кубка мира

В Китае перед стартом первого этапа Кубка мира в новом сезоне по санному спорту выявлен уже третий случай заражения коронавирусом среди спортсменов.

Как сообщает Reuters, саночник, чьи имя и национальность не раскрываются, незадолго до сдачи положительного теста контактировал с другим заболевшим. Оба спортсмена переносят болезнь бессимптомно. В настоящее время зараженный помещен на изоляцию под наблюдением врачей.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что положительные тесты выявлены у двух участников соревнований.

Стартовый этап Кубка мира нового сезона пройдет в китайском Яньцине с 20 по 21 ноября.