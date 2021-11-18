Репилов отстранен от тренировок из-за положительных тестов корнановирус

Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов был помещен в Пекине на карантин, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Саночник был изолирован из-за положительного теста на коронавирус, который был сдан накануне, причем до этого в тот же день ему были разрешены тренировки после двух отрицательный ПЦР-тестов.

Репилов второй раз был посажен на карантин в Китае: тест от 12 ноября показал положительный результат.

В этот раз также наблюдается различия в результатах ПЦР-тестирования: анализ, сделанный сегодня, дал отрицательный результат.

Напомним, что ранее была изолирована вся сборная России из-за выявления короновируса у брата Романа Павла Репилова, который был освобожден от карантина 13 ноября.

Добавим, что 20 и 21 ноября именно в столице Китая пройдет первый этап нового сезона Кубка мира по санному спорту, а в феврале в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры.