Репилов наконец сдал два подряд отрицательных теста на коронавирус

Российский саночник Роман Репилов наконец смог сдать два подряд отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.

«Роман Репилов вчера сдал второй подряд отрицательный тест на коронавирус и был допущен организаторами к участию в первом этапе Кубка мира. Завтра он выступит в группе сильнейших. Кроме того, сегодня Роману будет предоставлено право провести на трассе дополнительный тренировочный заезд», - приводит слова начальника сборной России по санному спорту Артема Петракова «РИА Новости».

Напомним, ранее тестирование показало положительный результат. Россиянин был отстранен от тренировок и помещен на самоизоляцию, а его участие в Кубке мира было под вопросом.

Первый этап Кубка мира пройдет в китайском Яньцине с 20 по 21 ноября на олимпийской трассе.