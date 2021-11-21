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Иванова заняла шестое место на этапе Кубка мира в Китае

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
21 ноября 2021 23:50
автор: Александр Поволоцкий

В китайском Яньцзи завершился этап Кубка мира по санному спорту.

Лучшее время на трассе показала представительница Австрии Маделин Эгле. Она одержала победу с результатом 1:58.822 (59.390 +59.432) по итогам двух заездов. Второе место заняла Юлия Таубитц из Германии. Замкнула тройку призеров еще одна саночница из Австрии Лиза Шульте.

Лучшее время среди россиянок показала Татьяна Иванова. Она стала шестой с результатом 1:59.837 (59.905 + 59.932).

Яньцзи. Китай

Кубок мира

1. Маделин Эгле (Австрия) — 1:58.822 (59.390 +59.432)
2. Юлия Таубитц (Германия) — 1:58.928 (59.397 + 59.531)
3. Лиза Шульте (Австрия) — 1:59.530 (59.793 + 59.557)...
...6. Татьяна Иванова (Россия) — 1:59.837 (59.905 + 59.932)...
...9. Виктория Демченко (Россия) — 1:59.975 (1:00.054 + 59.921)...
...12. Диана Логинова (Россия) — 2:00.348 (1:00.060 + 1:00.288 )...
...27. Екатерина Катникова (Россия) — 2:05.314 (1:01.244 + 1:04.070 )...

источник: «Советский спорт»
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