Этапы Кубка мира по санному спорту из-за пандемии пройдут в Сочи без зрителей

Директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что второй и третий этап Кубка мира, которые состоятся в Сочи, пройдут без зрителей.

«Из-за обострения ситуации с коронавирусом были ужесточены правила проведения массовых мероприятий в регионе, которым мы должны следовать», - приводит слова Тюрина «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Второй этап Кубка мира по санному спорту назначен на 27 и 28 ноября, а третий - на 4 и 5 декабря.

Добавим, что всего будет девять этапов, все они состоятся до начала Олимпийский игр в Пекине (4 февраля).