Российские саночники Богданов и Прохоров завоевали серебро на этапе Кубка мира в Сочи

Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров финишировали на втором месте в соревнованиях «двоек» на этапе Кубка мира в Сочи.
Победу одержали латвийские спортсмены с общим результатом 1.39.78.
Сочи, Россия
Двойки
1. Андрис Шицс – Юрис Шицс (Латвия) – 1.39,78
2. Андрей Богданов – Юрий Прохоров (Россия) – 1.39,90
3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 1.40,01...
5. Александр Денисьев – Владислав Антонов (Россия) – 1.40,39...
7. Дмитрий Халилов – Станислав Мальцев (Россия) – 1.40,79
источник: «Советский спорт»