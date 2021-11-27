Российские саночники Богданов и Прохоров завоевали серебро на этапе Кубка мира в Сочи

«В сборной Левандовски не так ярок, как в «Баварии». По мнению Кирьякова, России некого бояться в стыках

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки стыковых матчей европейского отбора на чемпионат мира в Катаре.