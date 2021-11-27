Демченко стала третьей на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи

Российская саночница Виктория Демченко заняла третье место по итогам двух попыток на втором этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Первой стала представительница Германии Анна Беррайтер, показавшая время 1 минута 40,649 секунды. Второе место заняла Кендия Апарйоде (+0,107) из Латвии.

Отметим, что Демченко уступила победительнице 0,268 секунды.

Добавим, что Екатерина Катникова (+0,328), лидировавшая после первой попытки, заняла шестое место, а Диана Логинова (+1,130) финишировла на 20-й строчке.

Этап Кубка мира завершится 28 ноября.