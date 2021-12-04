Богданов и Прохоров победили в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира в Сочи

Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли первое место в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира, который проходит в Сочи.

По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 39,351 секунды. Второе место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен с отставанием в 0,134 секунды. Тройку лучших замкнули Андрис и Юрис Шицс (+0,179) из Латвии.

Отметим, что россияне Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова заняли седьмое место (+0,607), а Александр Денисьев и Владислав Антонов стали восьмыми (+0,622).